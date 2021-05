DiVincenzo z Milwaukee si pre zranenie v play off už nezahrá

Los Angeles, 28. mája (TASR) - Donte DiVincenzo z Milwaukee Bucks vynechá zvyšok prebiehajúcej sezóny NBA. Z ďalších bojov v play off ho vyradili roztrhnuté väzy v ľavom členku.



Člen základnej zostavy Bucks sa zranil v treťom dueli série 1. kola vyraďovačky proti Miami. Milwaukee vedie 3:0 na zápasy a je krok od postupu do ďalšej fázy. Dvadsaťštyriročný hráč mal doteraz v troch dueloch play off priemer 2,7 bodu, 6,3 doskoku a 2,7 asistencie na zápas. Informovala agentúra AFP.