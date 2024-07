Djokovič a Alcaraz postúpili suverénne do 2. kola dvojhry

tenis - muži dvojhra 1. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Matthew Ebden (Austr.) 6:0, 6:1, Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Hady Habib (Lib.) 6:3, 6:1





Paríž 27. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič a Španiel Carlos Alcaraz sa suverénnym spôsobom prebojovali do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Djokovič v úvodnom kole v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Austrálčana Matthewa Ebdena 6:0, 6:1. Alcaraz, úradujúci šampión Roland Garros, si ako nasadená dvojka poradil s Hadym Habibom z Libanonu 6:3, 6:1.Djokovič nastúpi v 2. kole proti víťazovi duelu medzi svojím dlhoročným rivalom Španielom Rafaelom Nadalom a Maďarom Mártonom Fucsovicsom. Srb má spod piatich kruhov zatiaľ na konte iba bronz z dvojhry z OH 2008 v Pekingu. Pred troma rokmi mu turnaj v Tokiu nevyšiel, keď v semifinále dvojhry prehral s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a v dueli o 3. miesto so Španielom Pablom Carrenom-Bustom.