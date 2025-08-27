< sekcia Šport
Djokovič a Lehečka do 3. kola, Draper odstúpil pre zranenie
Djokovič pôsobil v prvom sete duelu so Svajdom unaveným dojmom, robil veľa nevynútených chýb a v tajbrejku ťahal za kratší koniec.
Autor TASR,aktualizované
New York 27. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej sedmičky domáceho Američana Zacharyho Svajdu 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1. Ďalej ide aj dvadsiaty nasadený Čech Jiří Lehečka po triumfe 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 nad Argentínčanom Thomasom Martinom Etcheverrym. Piaty nasadený vlaňajší semifinalista Brit Jack Draper odstúpil z turnaja pre zranenie.
Djokovič pôsobil v prvom sete duelu so Svajdom unaveným dojmom, robil veľa nevynútených chýb a v tajbrejku ťahal za kratší koniec. Druhé dejstvo získal vo svoj prospech vďaka brejku vo štvrtom geme. V treťom viedol Svajda 3:1, no Djokovič následne uhral osem gemov za sebou a definitívne zlomil odpor Američana. V 3. kole nastúpi proti víťazovi súboja medzi Britom Cameronom Norriem a Argentínčanom Franciscom Comesanom.
„Nie som príliš spokojný s mojím výkonom v prvej časti zápasu. Zachary hral veľmi dobre, škoda, že potom ho začali trápiť zdravotné problémy, ktoré ho limitovali pri podaní. Zaslúži si však uznanie, že duel dohral. Chýba mi zápasová prax. Dúfam, že sa postupne dostanem do správneho rytmu. Je ťažké stále hrať na najvyššej úrovni," uviedol Djokovič v pozápasovom interview.
Djokovič pôsobil v prvom sete duelu so Svajdom unaveným dojmom, robil veľa nevynútených chýb a v tajbrejku ťahal za kratší koniec. Druhé dejstvo získal vo svoj prospech vďaka brejku vo štvrtom geme. V treťom viedol Svajda 3:1, no Djokovič následne uhral osem gemov za sebou a definitívne zlomil odpor Američana. V 3. kole nastúpi proti víťazovi súboja medzi Britom Cameronom Norriem a Argentínčanom Franciscom Comesanom.
„Nie som príliš spokojný s mojím výkonom v prvej časti zápasu. Zachary hral veľmi dobre, škoda, že potom ho začali trápiť zdravotné problémy, ktoré ho limitovali pri podaní. Zaslúži si však uznanie, že duel dohral. Chýba mi zápasová prax. Dúfam, že sa postupne dostanem do správneho rytmu. Je ťažké stále hrať na najvyššej úrovni," uviedol Djokovič v pozápasovom interview.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Novak Djokovič (Srb.-7) - Zachary Svajda (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1, Jiří Lehečka (ČR-20) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V. Brit.-5) - bez boja
Novak Djokovič (Srb.-7) - Zachary Svajda (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1, Jiří Lehečka (ČR-20) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V. Brit.-5) - bez boja