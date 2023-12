Djokovič a Sobolenková sú najlepší hráči sezóny podľa ITF

Londýn 14. decembra (TASR) - Srb Novak Djokovič a Bieloruska Arina Sobolenková získali ceny pre najlepších tenistov sezóny podľa Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Djokovič ôsmy triumfom v ankete zlepšil vlastný rekord, Sobolenková v nej zvíťazila prvýkrát.



Obaja sú jediní hráči, ktorí sa v každom zo štyroch tohtoročných grandslamových turnajov prebojovali minimálne do semifinále dvojhry. Djokovič zakončil sezónu ako svetová jednotka ôsmykrát v kariére, čím zveľadil vlastný rekord. V tomto roku triumfoval na Australian Open, Roland Garros i US Open, finalista bol aj vo Wimbledone. Sobolenková získala svoj premiérový grandslamový titul na januárovom Australian Open. Na US Open skončila druhá, vo finále nestačila na Američanku Coco Gauffovú. Vo svetovom rebríčku WTA figuruje na druhej priečke. Informovala o tom agentúra AP.