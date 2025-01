Djokovič absolvoval prvý verejný tréning s novým koučom Murraym

Londýn 7. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič absolvoval v utorok prvý verejný tréning so svojím novým koučom Andym Murraym. Tridsaťsedemročný Brit sa pridal k jeho tímu v novembri po tom, čo po vlaňajších olympijských hrách v Paríži ukončil kariéru.



Dvojnásobný wimbledonský víťaz strávil s Djokovičom desať dní pred Vianocami, no chýbal na minulotýždňovom turnaji Brisbane International. Do Srbovho tímu sa vrátil pred štartom prvého grandslamového turnaja sezóny Australian Open. Informovala o tom agentúra DPA.