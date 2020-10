Djokovič bude do konca sezóny hrať na turnajoch vo Viedni a Londýne

Visoko 15. októbra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič plánuje odohrať do konca sezóny ešte dva turnaje vo Viedni a v Londýne a chce si udržať post lídra svetového rebríčka.



"Budem hrať na viedenskom turnaji, ktorý pôvodne nebol v mojom programe. Nehral som tam pätnásť rokov, takže som z toho šťastný," uviedol pre agentúru AFP. Tridsaťtriročný líder svetového rebríčka sa naposledy predstavil vo finále Roland Garros, kde prehral s Rafaelom Nadalom. Následne sa išiel zotaviť a nabrať energiu do mesta Visoko v Bosne a Hercegovine.



Podujatie Erste Bank Open vo Viedni je na programe od 26. októbra do 1. novembra, koncoročný turnaj majstrov v Londýne odštartuje 15. novembra. "Táto sezóna bola veľmi zvláštna, no zároveň mi priniesla veľa úspechov a som spokojný s mojou hrou, bodmi a postavením v rebríčku. Dúfam, že rok zakončím na čele svetového rebríčka. To je môj cieľ a budem na ňom pracovať." Informovala agentúra AFP.