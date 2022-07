Djokovič bude druhým finalistom mužskej dvojhry

Wimbledon 8. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľu súperom Austrálčana Nicka Kyrgiosa vo finále mužskej wimbledonskej dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále turnajovú deviatku, domáceho Brita Camerona Norrieho 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Srb bude na tráve All England Clubu bojovať o svoj 21. grandslamový titul.



Djokovič hneď v úvodnom geme duelu s rodákom z juhoafrického Johannesburgu stratil podanie. "Nole" bleskovo kontroval rebrejkom a otočil na 2:1. Norrie však potom získal päť gemov za sebou a prvý set sa stal jasne jeho korisťou. Djokovič robil najmä z forhendu príliš veľa nevynútených chýb, nefungoval mu prvý servis. Od začiatku druhého dejstva sa však výrazne zlepšil, výkon Norrieho mal naopak klesajúcu úroveň.



Brit začal pôsobiť na dvorci nervóznym dojmom, kazil v dlhších výmenách i na sieti. Za stavu 3:4 prišiel o servis a Djokovič dotiahol druhý set do úspešného konca. Tretie dejstvo bolo jasne v réžii šesťnásobného wimbledonského šampióna, ktorý si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 5:1. Na začiatku štvrtého setu sa Djokovič rýchlo ujal vedenia 2:0 a s prehľadom postúpil do svojho 32. singlového grandslamového finále, ôsmeho vo Wimbledone. V desiatom geme premenil hneď prvý mečbal a nadviazal na triumf nad Norriem z vlaňajšieho turnaja majstrov v Turíne.







muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Cameron Norrie (V. Brit.-9) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4