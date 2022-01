Djokovič by sa mohol vrátiť do Austrálie skôr ako o tri roky

Canberra 17. januára (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison nevylúčil možnosť, že srbský tenista Novak Djokovič sa bude môcť o rok do Austrálie vrátiť. Prekážkou by nemal byť ani trojročný zákaz vstupu do krajiny, ktorý dostal spoločne s rozhodnutím o deportácii.



Morrison pripomenul, že zákon umožňuje za istých okolností zákaz zrušiť. Premiér sa zároveň vyhol odpovedi na otázku, či v prípade snahy Djokoviča o návrat sa bude od neho vyžadovať očkovanie proti COVID-19. "Nehovorím o žiadnych podmienkach, ani nenaznačujem, ako by sa v takej situácii mal zachovať minister pre imigráciu. Iba pripomínam, že je tu možnosť. Môže sa vrátiť skôr ako o tri roky za správnych podmienok, ktoré sa v pravý čas budú vyhodnocovať," povedal Morrison podľa ABC News.



Aj austrálska ministerka vnútra Karen Andrewsová potvrdila, že je možný trojročný zákaz vstupu do krajiny zmeniť, ale zdôraznila, že pri prípadnej žiadosti o zníženie či zrušenie zákazu bude mať Djokovič rovnakú pozíciu ako ktokoľvek iný. "Každý, kto podá žiadosť, bude musieť prejsť rovnakou procedúrou. A nezáleží na tom, či ste Novak Djokovič alebo niekto iný. Ten proces je rovnaký pre všetkých. Každopádne sme si celú ságu Novaka Djokoviča mohli odpustiť, ak by sa nechal zaočkovať," uviedla Andrewsová.



Vyhostenie Djokoviča vyvolalo vlnu nevôle u politických predstaviteľov Srbska a kritike čelí austrálsky premiér aj zo strany domácej opozície. "Novak Djokovič nemal v prvom rade dostať víza už po prvý raz. Situácia s ochranou našich hraníc je chaos. Pán Morrison to pokašľal a prežívame medzinárodnú hanbu," vyhlásila tieňová ministerka vnútra Austrálie Kristina Kenneallyová.



Djokovič v nedeľu neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré v piatok nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka deportovali z krajiny. Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.