Djokovič chce rekordný 25. grandslamový titul: Sústredím sa na seba
Autor TASR
Melbourne 17. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nevníma Australian Open ako poslednú šancu na zisk rekordného 25. grandslamového titulu a osamostatnenia sa na čele historických tabuliek. Tridsaťosemročný Srb vstupuje do turnaja v pozícii nasadenej štvorky a s cieľom pokúsiť sa prekonať zápis Margaret Courtovej.
Djokovič naposledy zdvíhal víťaznú trofej na niektorom z podujatí „veľkej štvorky“ v roku 2023, keď triumfoval na US Open. V uplynulých mesiacoch síce prišiel v jeho podaní výsledkový pokles, ale v predchádzajúcej sezóne sa na grandslamoch vždy dostal do semifinále. V Melbourne dokázal triumfovať už 10-krát v doterajšej kariére. „Veľa sa hovorí o 25. titule, ale sústredím sa na seba, čo som dokázal a nie to, čo môžem dokázať. Verím, že k tomu príde, ale 24 tiež nie je zlé číslo. Treba byť za to vďačný a pripomínať si, akú úžasnú kariéru som mal,“ citoval portál BBC Djokoviča pred prvým zápasom na Australian Open.
Srb sa nikdy netajil ambíciou prekonávať historické zápisy, no zároveň sa snaží nevytvárať na seba tlak. Na úvod ho v Melbourne vyzve nenasadený Španiel Pedro Martinez. „Nejdem do turnaja s takým nastavením, že teraz alebo nikdy. Viem, že keď som zdravý, tak dokážem v daný deň zabrať. Stále si myslím, že dokážem zdolať kohokoľvek. Keby som si neveril, tak by som tu nebol,“ vyhlásil Djokovič.
