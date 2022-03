Djokovič chce štartovať na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle

Monte Carlo 11. marca (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič chce v apríli štartovať na turnaji Masters 1000 v Monte Carle. Antukové podujatie berie ako súčasť prípravy na grandslamový Roland Garros, na ktorom bude obhajovať titul.



Djokovič bol prihlásený aj na turnaje v Indian Wells a Miami, na ktorých sa však napokon nepredstaví, pretože bez potvrdenia o očkovaní proti koronavírusu by ho úrady nepustili do USA. So statusom nezaočkovaného hráča mu neumožnili štartovať ani na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.



Podľa portálu skysports.com v Monaku postačí Djokovičovi potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v priebehu uplynulého pol roka. Srb sa druhýkrát nakazil koronavírusom v polovici decembra. "Nole" triumfoval v Monte Carle v rokoch 2013 a 2015.