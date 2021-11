Djokovič do 3. kola v Paríži: Bolo náročné dostať sa do rytmu

dvojhra - 1. kolo:

Tommy Paul (USA) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 6:4,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Gianluca Mager (Tal.) 4:6, 6:4, 6:1,

James Duckworth (Austr.) - Roberto Bautista Agut (Šp.-14) 6:4, 5:7, 7:6 (4),

Reilly Opelka (USA) - Filip Krajinovič (Srb.) 6:3, 7:6 (4),

Carlos Alcaraz (Šp.) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6:7 (4), 7:6 (2), 7:5,

Karen Chačanov (Rus.) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:4, 7:5,

Taylor Harry Fritz (USA) - Lorenzo Sonego (Tal.) 3:6, 6:2, 6:3,

Alexei Popyrin (Aus.) - Alex de Minaur (Aus.) 6:0, 6:3,

Grigor Dimitrov (Bul.-16) - Richard Gasquet (Fr.) 6:1, 4:6, 6:2,

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-11) - John Millman (Aus.) 7:6 (2), 5:7, 6:2,

Gael Monfils (Fr.-15) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 7:5, 6:3,

Marin Čilič (Chor.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 6:4,

Marcos Giron (USA) - Frances Tiafoe (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:3



2. kolo:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:2, 4:6, 6:3,

Casper Ruud (Nór.-6) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:0

Paríž 3. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič zažil víťazný návrat na okruh ATP, no vo svojom prvom zápase na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži sa riadne vytrápil. Líder svetového rebríčka zdolal v 2. kole dvojhry Maďara Mártona Fucsovicsa až po tuhom boji 6:2, 4:6 a 6:3.Pre Djokoviča to bol prvý duel od neúspešného septembrového finále US Open, v ktorom prehral s Rusom Daniilom Medvedevom. V 1. kole v Paríži mal voľno.citovala agentúra AFP 20-násobného grandslamového šampióna. V 3. kole (osemfinále) sa Djokovič stretne s víťazom duelu Gael Monfils - Adrian Mannarino.