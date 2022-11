Djokovič dostal víza a bude štartovať na Australian Open

Melbourne 15. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič dostal víza od austrálskej vlády a bude sa tak môcť zúčastniť na granslamovom turnaji Australian Open 2023. V utorok o tom informovala štátna televízia ABC.



Djokoviča deportovali z Austrálie počas príprav na grandslamový turnaj v januári tohto roka po tom, čo sa odmietol dať zaočkovať. Bývalá svetová jednotka mala pôvodne zakázaný vstup do krajiny do roku 2025.



ABC uviedla, že minister pre imigráciu Andrew Giles zrušil tento zákaz a umožnil Djokovičovi súťažiť. Hovorca austrálskeho ministerstva pre imigráciu odmietol tieto správy komentovať.



Riaditeľ turnaja Craig Tiley tento mesiac povedal, že Djokovič by bol v januári vítaný, keby dostal víza, ale že Tennis Australia nemôže v jeho mene lobovať. Austrália v júli zrušila povinnosť, aby sa cestujúci do krajiny museli preukázať potvrdením o očkovaní a Djokovič v októbri uviedol, že dostal "pozitívne signály" o snahe zrušiť jeho zákaz. Po víťaznom úvodnom zápase na turnaji ATP Finals v Turíne v pondelok večer novinárom povedal: "Zatiaľ neviem nič oficiálne. Čakáme. To je všetko, čo vám zatiaľ môžem povedať."



Opozičná politička Karen Andrewsová, ktorá bola ministerkou vnútra keď Djokoviča deportovali, minulý mesiac uviedla, že by sa mu nemalo venovať špeciálne zaobchádzanie. "Bola by to facka pre tých ľudí v Austrálii, ktorí urobili správnu vec, dali sa zaočkovať a urobili všetko, čo potrebovali urobiť. Ak by sa zrazu Novak Djokovič mohol vrátiť do krajiny, tak je to len preto, že je vysoko v rebríčku a na konte má mnoho miliónov dolárov," povedala minulý mesiac pre rádio ABC.



Prvý zo štyroch grandslamových turnajov odštartuje v Melbourne 16. januára a potrvá do 29. januára.