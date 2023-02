Djokovič dúfa v účasť na turnajoch v USA, od organizátorov má súhlas

Indian Wells 22. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič dúfa, že bude štartovať na turnajoch ATP v Indian Wells a v Miami. Zároveň však uviedol, že svoju účasť nemá pod kontrolou.



Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión nemohol v minulej sezóne súťažiť v USA, keďže nie je zaočkovaný proti koronavírusu, no požiadal o špeciálnu výnimku a organizátori oboch turnajov mu udelili povolenie štartovať. Teraz čaká na to, či mu americká vláda umožní vstup do krajiny.



"Proces, ktorý s tým súvisí, sa už začal. Teraz je to už mimo mojej kontroly. Rád by som si tam zahral a som rád, že som dostal súhlas organizátorov. Dúfam, že tí, ktorí môj štart ešte môžu ovplyvniť, mi dajú súhlas," povedal Djokovič podľa AFP.



Djokovič nehral pre problémy s podkolennou šľachou od januárového triumfu na Australian Open. Na stredajšej tlačovej konferencii v Belehrade uviedol, že by sa mal do súťažnej akcie vrátiť na turnaji v Dubaji, ktorý štartuje 25. februára. "To zranenie je už OK, ale zatiaľ sa necítim stopercentne v poriadku. Je to však na dobrej ceste a ako tím sme sa rozhodli pre štart v Dubaji," vyjadril sa päťnásobný víťaz dubajského turnaja. Djokovič tento týždeň vyrovnal rekord Steffi Grafovej s 377 týždňami v pozícii svetovej jednotky.