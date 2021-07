Djokovič ešte nevie, či bude štartovať v Tokiu

Londýn 11. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič ešte nie je definitívne rozhodnutý, či sa zúčastní na OH 2020 v Tokiu.



"Ešte si to musím premyslieť. V tejto chvíli som trochu rozpoltený. Je to päťdesiat na päťdesiat kvôli tomu, čo som v uplynulých dňoch počul," cituje slová hráča agentúra AFP.



Djokovič sa v nedeľu stal šiestykrát v kariére víťazom mužskej wimbledonskej dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo finále turnajovú sedmičku Taliana Mattea Berrettiniho 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3. Srb získal 20. grandslamovú trofej a vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.