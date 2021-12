Sydney 7. decembra (TASR) - Novak Djokovič figuruje v nominácii Srbska na januárový ATP Cup v Sydney. Oznámili to organizátori prestížnej tímovej súťaže počas utorkového žrebu, hoci stále nie je známe, či je líder svetového rebríčka zaočkovaný proti koronavírusu.



Ak by chcel Djokovič hrať v Sydney bez vakcinácie, vláda štátu Nový Južný Wales by musela pre neho žiadať o výnimku a po príchode do Austrálie by musel podstúpiť 14-dňovú karanténu. Otázny zostáva naďalej jeho štart na prvom grandslamovom podujatí roka Australian Open v Melbourne od 17. januára, keďže vláda tamojšieho štátu Viktória neplánuje nikomu udeliť výnimku. Nominácia Djokoviča na ATP Cup však naznačuje, že by na Australian Open mohol štartovať, uviedla agentúra AP.



ATP Cup v Sydney sa bude hrať od 1. do 9. januára, najvyššie nasadené Srbsko sa v A-skupine stretne s Nórskom, Čile a Španielskom. Vo výbere Španielska nefiguruje Rafael Nadal. Domáca Austrália bude hrať v B-skupine s obhajcami titulu Rusmi, Talianskom a Rakúskom. V C-skupine figurujú Nemecko, Kanada, Veľká Británia a USA a v "déčku" Grécko, Poľsko, Argentína a Gruzínsko.



Organizátori uviedli, že na podujatí s účasťou šestnástich tímov sa predstaví až 18 hráčov z najlepšej dvadsiatky svetového rebríčka.