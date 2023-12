Djokovič je Európsky športovec roka v ankete agentúr

66. ročník ankety agentúry PAP o Európskeho športovca roka:

1. Novak Djokovič (Srb./tenis) 178 b.,

2. Max Verstappen (Hol./F1) 150,

3. Armand Duplantis (Švéd./atletika) 86,

4. Erling Haaland (Nór./futbal) 80,

5. Nikola Jokič (Srb./basketbal) 74,

6. Iga Swiateková (Poľ./tenis) 72,

7. Johannes Thingnes Bö (Nór./biatlon) 51,

8. Femke Bolová (Hol./atletika) 49,

9. Marco Odermatt (Švajč./alpské lyžovanie) 44,

10. Jonas Vingegaard (Dán./cyklistika) 40

Varšava 26. decembra (TASR) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča vyhlásili za Európskeho športovca roka 2023 v hlasovaní tlačových agentúr na ". Tradičnú anketu organizuje poľská PAP a svoju desiatku do 66. ročníka nahlásilo 21 vedúcich športových redakcií spravodajských agentúr vrátane Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).Djokovič vyhral anketu PAP piatykrát v histórii, čim vyrovnal rekord švajčiarskeho tenistu Rogera Federera. Predtým uspel aj v rokoch 2011, 2015, 2018 a 2021. Triumfoval so ziskom 178 bodov, za ním skončil na druhom mieste holandský šampión formuly 1 Max Verstappen s odstupom 28 bodov a tretí bol majster sveta v skoku o žrdi Švéd Armand Duplantis.Celkovo dostalo v ankete hlasy 62 športovcov z 23 krajín. Dva body obdržala aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová a patrilo jej spoločné 53. miesto. Vlani v ankete premiérovo triumfovala poľská tenistka Iga Swiateková, ktorá skončila tentoraz na šiestej priečke. V prvej desiatke sa ocitlo aj osem mien, ktoré sa objavili na hlasovacom lístku TASR.Tridsaťšesťročný Djokovič má za sebou ďalší mimoriadne úspešný rok. Sezónu zakončil ako svetová jednotka ôsmykrát v kariére, čím zveľadil vlastný rekord. Srb získal v tomto roku tri grandslamové trofeje, keď nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros a ani na US Open. Vo finále Wimbledonu prehral so Španielom Carlosom Alcarazom až po päťsetovom boji. Na čele rebríčka v počte grandslamových titulov sa dostal už na číslo 24. Na konci sezóny si pripísal na konto siedmy triumf na prestížnom turnaji majstrov, čo pred ním v histórii ešte nikto nedokázal.