Djokovič je najlepší hráč v histórii, tvrdí bývalý tenista Becker

Berlín 23. decembra (TASR) - Niekdajší nemecký tenista Boris Becker považuje Srba Novaka Djokoviča za najlepšieho hráča v histórii. Jeho bývalý zverenec má na konte 20 grandslamových titulov rovnako ako Švajčiar Roger Federer so Španielom Rafaelom Nadalom. Podľa Beckera však v prospech Djokoviča hovorí počet týždňov strávených na poste svetovej jednotky.



Srb v uplynulej sezóne prekonal rekord Federera, ktorý kraľoval mužskému svetovému rebríčku ATP 260 týždňov. "Nole" siedmykrát zakončil rok ako líder renkingu a na čele historických tabuliek sa odpútal od Američana Petea Samprasa.



"Je neuveriteľné, že traja hráči sa delia o prvé miesto v počte grandslamových titulov. Niečo také sa už nezopakuje. Čísla však neklamú. V tenise je veľmi dôležité, ako dlho ste svetová jednotka, a Novak je v tomto ukazovateli pred Rogerom aj Rafom. Ak by všetci traja velikáni teraz ukončili kariéru a mal by som si vybrať najlepšieho hráča histórie, rozhodol by som sa pre Novaka," uviedol Becker v rozhovore pre Eurosport.