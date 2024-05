Djokovič je po údere fľašou v poriadku a pokračuje na turnaji v Ríme

Rím 11. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič odmietol, že by odstúpil z turnaja ATP v Ríme po tom, čo ho v piatok zasiahla do hlavy fľaša. Líder svetového rebríčka upokojil obavy fanúšikov a potvrdil, že v nedeľu nastúpi v treťom kole proti Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi.



"Ďakujem za správy plné obáv. Bola to nehoda a som v poriadku, odpočívam v hoteli s ľadovým obkladom. Vidíme sa v nedeľu," napísal Djokovič na sociálnej sieti X.



Tridsaťšesťročný Srb zostal v bolestiach ležať na zemi, keď ho fľaša zasiahla do hlavy pri rozdávaní autogramov fanúšikom pred odchodom z centrálneho dvorca na Foro Italico. Djokoviča potom z arény vyviedla ochranka, ktorá 24-násobného grandslamového víťaza kryla, kým sa dostal do útrob štadióna.



"Novaka nešťastnou náhodou zasiahla fľaša, keď rozdával autogramy. Dostal lekársku pomoc, opustil štadión a vrátil sa do svojho hotela. Jeho stav nie je dôvodom na obavy," uviedli krátko po incidente organizátori vo vyhlásení, ktoré citovala AP. Fanúšik sa nakláňal cez zábradlie, aby podal Djokovičovi zápisník na podpis a z batohu mu vypadla hliníková fľaša s vodou a zasiahla Srba.