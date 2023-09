Djokovič je prvým semifinalistom mužskej dvojhry na US Open

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Taylor Fritz (USA-9) 6:1, 6:4, 6:4

New York 5. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na tohtoročnom US Open. Vo štvrfinále zdolal v pozícii turnajovej dvojky deviateho nasadeného domáceho Američana Taylora Fritza 6:1, 6:4, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi 23-násobný grandslamový šampión proti víťazovi amerického súboja medzi Benom Sheltonom a Francesom Tiafoeom.Fritz nastúpil proti Djokovičovi s cieľom skorigovať neprieznivú vzájomnú bilanciu 0:7, no od začiatku zápasu bol v útlme, kopil nevynútené chyby. V prvom sete si ani raz nedokázal udržať servis. Druhé dejstvo síce odštartoval čistou hrou, no v treťom geme opäť stratil podanie a Djokovič sa po potvrdení brejku ešte viac priblížil k semifinálovým brehom. V treťom sete za stavu 3:2 mal Fritz k dispozícii dva brejkbaly, no Djokovič ich odvrátil, v deviatom geme zobral Američanovi servis a duel už dotiahol do úspešného konca.uviedol v pozápasovom interview Djokovič, ktorý vyzval divákov, aby si s ním zaspievali refrén skladby od kapely Beastie Boys: "You gotta fight for your right to party".