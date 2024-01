Djokovič je prvým semifinalistom mužskej dvojhry na Australian Open

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Jannik Sinner (Tal.-4) - Andrej Rubľov (Rus.-5) 6:4, 7:6 (5), 6:3, Novak Djokovič (Srb.-1) - Taylor Fritz (USA-12) 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3

Melbourne 23. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner bude v piatok súperom Srba Novaka Djokoviča v semifinále dvojhry na Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad piatym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom 6:4, 7:6 (5), 6:3. Sinner vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho Wimbledonu.Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku v piatom geme. V druhom dejstve sledovali fanúšikovia intenzívny zápas s množstvom brejkbalov na oboch stranách. Sinner i Rubľov si však dokázali udržať podania tak k slovu prišiel tajbrejk. V ňom viedol Rus 5:1, no Sinner predviedol skvelý obrat, získal šesť bodov za sebou a v tajbrejkovej koncovke slávil úspech. V treťom sete si Talian vybudoval náskok 5:2 a duel už dotiahol do úspešného konca. Rubľov sa tak ani na desiaty pokus nedostal na grandslamoch cez štvrťfinále.zdôraznil Sinner v rozhovore s niekdajším melbournskym šampiónom Američanom Jimom Courierom. Talian na ceste medzi elitné kvarteto ešte nestratil ani set.Djokovič, najvyššie nasadený obhajca titulu, zdolal v prvom utorňajšom štvrťfinále dvanástkuAmeričana Taylora Fritza 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3. V prvom sete to bol boj o každú loptičku, diváci videli dlhé výmeny. V úvodnom geme, ktorý trval vyše 16 minút, nevyužil Srb tri brejkbaly, v treťom nezužitkoval vedenia 40:0. Za stavu 6:5 sa Fritz po dvoch víťazných úderoch dostal k dvom setbalom, no Djokovič ich odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval.Hneď v úvode druhého dejstva však aj vinou dvoch dvojchýb prišiel o servis. Fritz v ďalších minútach ukázal veľkú odolnosť, vďaka sérii winnerov odvrátil šesť brejkbalov a druhý set sa stal jeho korisťou. Tretie dejstvo však bolo jasne v réžii Djokoviča, ktorý rýchlo odskočil Američanovi na 3:0. Srb spravil v tejto časti stretnutia iba jednu nevynútenú chybu. O osude štvrtého setu rozhodol Djokovičov brejk v ôsmom geme. V deviatej hre využil Srb prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Fritzom na 9:0.uviedol Djokovič v pozápasovom interview s austrálskym tenistom Nickom Kyrgiosom.