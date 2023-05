Djokovič môže hrať na US Open, nemusí sa už dať očkovať

New York 2. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič môže už tento rok nastúpiť na US Open. Vláda USA totiž pozmenila svoje nariadenie o zákaze vstupu do krajiny pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa nenechali očkovať proti Covidu 19.



Djokovič očkovanie odmietol podstúpiť a v USA tak nemohol štartovať na žiadnom turnaji od novembra 2021. V tom istom roku prehral vo finále US Open s Daniilom Medvedevom a nepodarilo sa mu tak skompletizovať Grand Slam. Ďalší rok sa pokúsil získať výnimku na vstup do krajiny, no neuspel. Správu zverejnila AFP.