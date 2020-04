Djokovič, Nadal a Federer plánujú vyzbierať 4 milióny dolárov

Berlín 18. apríla (TASR) - Srbský tenista a zároveň prezident Hráčskej rady ATP Novak Djokovič chystá plán na podporu rebríčkovo nižšie postavených hráčov, ktorí najviac trpia výpadkom príjmov v čase pandémie koronavírusu. Spoločne s kolegami z Hráčskej rady Rafaelom Nadalom a Rogerom Federerom navrhli spôsob, ako vyzbierať do podporného fondu viac ako štyri milióny amerických dolárov.



Podľa plánu by do fondu prispeli všetci hráči z Top 100 singlového rebríčka a Top 20 deblového rebríčka ATP. Tenisti z top svetovej päťky by zhodne prispeli čiastkou 30.000 dolárov, tenisti zo 6.-10. miesta svetového rebríčka by poslali do spoločného fondu 20.000 dolárov, atď. Vyzbieranou sumou by podporili hráčov z 250.-700. miesta rebríčka, každý by v čase koronakrízy dostal 10.000 dolárov.



Djokovič svoj plán ešte oficiálne nepredstavil, médiám sa však dostal do rúk list s jeho návrhom. Všetky jeho detaily ešte nie sú známe. "Myslíme si, že je dôležité sa v tejto chvíli spojiť, aby sme mohli hráčom pomôcť. Mnohí z nich zvažujú, že budú musieť tenis zanechať, jednoducho sa boja, že finančne neprežijú," citoval z Djokovičovho listu denník L'Equipe.