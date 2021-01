Djokovič, Nadal i Serena Williamsová absolvujú karanténu v Adelaide

Adelaide 9. januára (TASR) - Viacerí poprední tenisti, medzi nimi Novak Djokovič, Rafael Nadal, či Serena Williamsová, absolvujú karanténu pred Australian Open v Adelaide a nie v Melbourne. V meste by zároveň mohli odohrať exhibičný turnaj.



Tenisti musia po príchode do Austrálie pred prvým grandslamovým turnajom sezóny absolvovať 14-dňovú karanténu. Očakáva sa príchod približne 1270 osôb z radov hráčov a podporného personálu. Preto organizátori podujatia požiadali metropolu zo susedného austrálskeho štátu o pomoc s ubytovaním. V Melbourne minimálne jeden hotel odmietol prijať tenistov, údajne po obavách miestnych obyvateľov z nakazenia sa koronavírusom.



Aj v Adelaide sa objavili pochybnosti, či bude príchod športovcov zo zahraničia prínosom. "Premiér Južnej Austrálie Steven Marshall súhlasil s prijatím 50 osôb. Benefitom bude, že v meste sa bude konať exhibičný turnaj. Podmienky karantény budú rovnaké ako v Melbourne," vyhlásil podľa AFP riaditeľ Australian Open Craig Tiley.



Na turnaji by sa mohli predstaviť všetci traja aktuálne najlepší tenisti - Djokovič, Nadal i Dominic Thiem a dve z troch najlepších tenistiek - Simona Halepová a Naomi Osaková. Po Australian Open by sa navyše mal v meste konať aj turnaj WTA.