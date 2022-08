Djokovič nebude hrať na US Open, nie je zaočkovaný proti COVIDU-19

New York 25. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA. Necelé dve hodiny pred žrebom Djokovičovo meno už nefigurovalo na zozname prihlásených hráčov. Informovala o tom agentúra AP.



"Žiaľ, nebudem môcť odcestovať do New Yorku a štartovať na tohtoročnom US Open. Všetkým hráčom, ktorí sa predstavia na turnaji, želám veľa šťastia. Budem sa snažiť udržať sa v čo najlepšej kondícii a nálade. Budem čakať na ďalšiu šancu vrátiť sa do súťažného kolotoča," uviedol 21-násobný grandslamový šampión na sociálnej sieti. Vlani prehral vo finále US Open s Rusom Daniilom Medvedevom, ktorý mu zahatal cestu za kalendárnym Grand Slamom.



Riaditeľka turnaja Stacey Allasterová vyjadrila ľútosť, že US Open bude bez Djokoviča. "Novak je veľký šampión a je nešťastné, že nebude môcť štartovať na tohtoročnom US Open. Na základe rozhodnutie federálnej vlády nemôže vstúpiť na územie USA, lebo nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19- Dúfam, že o rok ho opäť uvidíme na našom turnaji," uviedla Allasterová vo svojom vyhlásení.-.



Djokovič už dávnejšie vyhlásil, že sa nenechá zaočkovať, aj keď mu to bráni hrať na turnajoch. Nezaočkovaní cudzinci podľa zákona nemôžu pricestovať do Kanady alebo USA. V auguste sa Djokovič už odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati. V januári Srb nemohol obhajovať titul na Australian Open. Neuspel totiž na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Vtedajšieho Lídra svetového rebríčka ATP následne deportovali z krajiny.