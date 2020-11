Djokovič necíti pred turnajom majstrov tlak, chce rekordný 6. titul

Londýn 14. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič necíti pred turnajom majstrov, ktorý sa v nedeľu začne v Londýne, žiadny tlak. Za cieľ si dáva získať šiesty titul, čím by vyrovnal rekord tentoraz absentujúceho Rogera Federera zo Švajčiarska. Djokovič predtým vyhral podujatie v rokoch 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015.



Tridsaťtriročný Srb zakončí šiestykrát v kariére rok ako svetová jednotka. Vyrovná tým rekordný zápis Američana Petea Samprasa. "Vstupujem do turnaja s vedomím, že mám istý post koncoročnej jednotky. Tým zo mňa trochu opadáva tlak. Nič to však nemení na mojom cieli - chcem vybojovať trofej, rovnako ako moji súperi. Úspechy, ktoré som v minulosti zažil v Londýne, mi dávajú ešte väčšie sebavedomie," citovala Djokoviča agentúra DPA.



Sedemnásťnásobný grandslamový šampión sa na turnaji majstrov stretne v základnej skupine "Tokio 1970" s Daniilom Medvedevom, Alexandrom Zverevom a debutantom Diegom Schwartzmanom. Do semifinále postúpia prví dvaja z každej skupiny.