Djokovič nemá ťažké srdce na Austráliu: Je skvelé byť späť

Adelaide 29. decembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, že nemá ťažké srdce na Austráliu. Držiteľ 21 grandslamových titulov sa vrátil na austrálsku pôdu takmer rok po tom, ako ho deportovali z krajiny.



Na budúci týždeň sa predstaví na turnaji ATP v Adelaide, ktoré bude súčasť prípravy na Australian Open. "Austrália je krajina, v ktorej som vo svojej kariére zaznamenal obrovský úspech, najmä v Melbourne. Urobím všetko pre to, aby som hral dobrý tenis a priniesol publiku správne emócie a pocity," povedal podľa AP Djokovič, ktorý triumfoval na Australian Open rekordných deväťkrát. Srb sa vrátil sa aj k udalostiam spred takmer 12 mesiacov: "Nebolo to ľahké pre mňa, moju rodinu, tím a nikoho, kto je mi blízky. Nedá sa na to zabudnúť a zostane to vo mne do konca života. Zároveň to však je pre mňa cenná životná skúsenosť, ale musím ísť ďalej."



Djokovič v januári prehral súdny spor o svoj očkovací status. Austrália však odvtedy zrušila požiadavku, aby sa návštevníci krajiny museli preukazovať očkovaním proti koronavírusu. Austrálska vláda v novembri potvrdila, že neočkovaný Srb už nemá zákaz a dostal víza, ktoré mu umožňujú hrať na úvodnom grandslame roka.