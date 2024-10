Djokovič neplánuje napodobniť Nadala: Budem hrať aj v budúcej sezóne

Šanghaj 13. októbra (TASR) - Srbský tenista Novák Djokovič plánuje pokračovať v profesionálnej kariére aj v nasledujúcej sezóne. Držiteľ rekordných 24 grandslamových titulov to uviedol po nevydarenom finálovom súboji na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji, v ktorom podľahol svetovej jednotke Talianovi Jannikovi Sinnerovi.



Pre 37-ročného Srba to bola proti Sinnerovi tretia prehra z uplynulých štyroch konfrontácií. Djokovič sa vyjadril, že nemá v úmysle nasledovať kroky Španiela Rafaela Nadala, ktorý v tomto týždni oznámil koniec úspešnej kariéry. "Ešte neviem, čo prinesie budúcnosť, budem sa však snažiť ísť s prúdom, aby som videl, ako sa cítim v danom momente. Plánujem však súťažiť aj v budúcej sezóne," citovala dlhoročného lídra svetového rebríčka agentúra AFP.



Djokovičovi sa v roku 2024 nepodarilo rozšíriť rekordnú zbierku grandslamových trofejí, ktoré sa stali korisťou Sinnera a Carlosa Alcaraza. Naposledy sa radoval vlani na US Open. Djokovič však uspel na olympijskom turnaji v Paríži, čo bol jediný významný titul, ktorý mu chýbal do jeho bohatej zbierky. V Šanghaji sa mu nepodarilo dosiahnuť na jubilejný 100. titul na okruhu, čím by sa stal tretím hráčom v histórii, ktorý by mal trojciferný počet titulov. Pred ním sa to podarilo iba Američanovi Jimmymu Connorsovi (109) a Švajčiarovi Rogerovi Federerovi (103). "Nie je to pre mňa cieľ typu ´žiť alebo zomrieť´. Myslím si, že som dosiahol všetky svoje najväčšie ciele v kariére. Momentálne je to o grandslamoch a o tom, aby som stále videl, ako ďaleko môžem posunúť svoju latku," dodal Djokovič.