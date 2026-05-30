Djokovič nevyužil šancu zabojovať o 25. grandslam: Došla mi para
Po prekvapivom konci Talianka Jannika Sinnera patril Djokovič do širšieho okruhu favoritov na celkové prvenstvo.
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Koniec srbského tenistu Novaka Djokoviča v treťom kole dvojhry na Roland Garros mal historický kontext. Prvýkrát v Open ére, t. j. od roku 1968, sa nepredstaví v osemfinále žiaden grandslamový víťaz. V Paríži tak niekto zo zostávajúcich účastníkov zaknihuje premiérový triumf.
Po prekvapivom konci Talianka Jannika Sinnera patril Djokovič do širšieho okruhu favoritov na celkové prvenstvo. Hnacím motorom pre 39-ročného Srba je zisk rekordného 25. grandslamového triumfu, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek. Proti Brazílčanovi Joaovi Fonsecovi mal nakročené k celkom jasnému postupu, viedol 2:0 na sety. „Ak mám byť úprimný, došla mi energia. V treťom a štvrtom sete som sa necítil dobre na kurte. Mal som šancu na konci štvrtého setu, ale súper získal veľké body. Útočil, mal dobrý servis. Vždy sa dá povedať, že by človek urobil niečo inak v dôležitých momentoch, ale treba pogratulovať súperovi. Vždy, keď sa o niečom rozhodovalo, tak si išiel za tým,“ citovala pozápasové vyjadrenie Djokoviča oficiálna stránka ATP.
Skúsený srbský tenista ťahal 16-ročnú sériu účasti minimálne vo štvrťfinále, ale z takmer päťsetovej bitky s brazílskym mladíkom odišiel v pozícii zdolaného hráča. „Ťažko sa prijíma prehra, keď vediete 2:0 na sety, ale Joaa treba pochváliť, pretože si zaslúžil vyhrať tento zápas. Bol v kľúčových okamihoch lepším hráčom. Jeho úroveň hry je úžasná, videli sme, prečo sa o ňom toľko hovorí. Mám byť na čo hrdý, aj napriek sklamaniu a možno negatívnym myšlienkam,“ zamyslel sa Djokovič.
Víťaz Next GEN finále z roku 2024 si zapísal najvýznamnejší kariérny triumf. „Neveril som si. Novak ma ničil, ťažko sa mi hralo v teple. Keď som dal tvrdý úder, tak ešte tvrdší sa mi vrátil. Išiel som bod po bode, snažil som sa udržať a zacítil som, že bol viac unavený ako ja. V rozhodujúcom sete rozhodlo srdce, už som nedokázal ani myslieť,“ povedal Fonseca po premiérovom postupe do osemfinále na grandslamoch. Brazílčana čaká na Roland Garros ďalšia veľká výzva, jeho súperom v osemfinále bude nasadená 15-tka Nór Casper Ruud.
