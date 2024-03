Djokovič o koučovi: Nemám predstavu, či vôbec nejaký bude

Belehrad 29. marca (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič stále nevie, kto bude jeho nový tréner. Prvý muž svetového rebríčka ukončil v stredu spoluprácu s Goranom Ivaniševičom, ktorý nahradil na prelome rokov 2021 a 2022 Slováka Mariána Vajdu.



Chorvátsky kouč prišiel do jeho tímu pred Wimbledonom 2019. Ako hlavný tréner priviedol "Noleho" k štyrom grandslamovým titulom. Zvyšných 20 získal s Vajdom, ktorý spolupracoval s hviezdnym tenistom s krátkou prestávkou 15 rokov - od júna 2006 do mája 2017 a po necelom roku potom opäť spoluprácu obnovili.



"Čo sa týka môjho trénera v ďalšej fáze, nemám jasnú predstavu, kto by to mohol byť a či vôbec niekto bude," citovala Djokoviča agentúra AFP. "Trénerov som mal po mojom boku vždy, od malička. Snažím sa teraz vyhodnotiť, čo bude pre mňa momentálne správne," vysvetlil 36-ročný Djokovič.



Na svoje pomery mal nevýrazný vstup do tejto sezóny. Na Australian Open vypadol v semifinále s neskorším víťazom Jannikom Sinnerom z Talianska. Bol to jeho najhorší výsledok v Melbourne od roku 2018 s výnimkou ročníka 2022, keď nemohol štartovať pre svoj postoj k vakcíne proti koronavírusu. Ďalší Talian vyradil Djokoviča v treťom kole v Indian Wells. Ako nasadená jednotka vypadol s Lucom Nardim, 123. hráčom rebríčka ATP, ktorý sa do pavúka dostal len ako lucky loser. Následne sa Srb odhlásil z Miami Open a najbližšie by sa mal predstaviť v apríli na antukovom Monte Carlo Masters.