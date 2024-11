Djokovič o Nadalovom konci kariéry: Som poctený, že som bol tvoj rival

Malaga 20. novembra (TASR) - Reakcie svetových tenisových osobností na koniec kariéry Rafaela Nadala. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión definitívne zavesil raketu na klinec po prehre Španielska s Holandskom vo štvrťfinále na domácom finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage.



Novak Djokovič, rekordný 24. násobný grandslamový šampión, ktorý má s Nadalom bilanciu 31:29: "Tvoja húževnatosť, bojový duch, energia, ktorú si priniesol, sila, je niečo, čo sa bude študovať a je niečo, čo sa prenesie na mnoho, mnoho generácií, ktoré prídu. Som poctený a nadšený, že som bol tvoj rival. Tenisovému svetu a svetu športu bude chýbať neuveriteľná energia, ktorú si priniesol."



Serena Williamsová, 23. násobná grandslamová víťazka: "Vždy ťa budem milovať. Navždy nám budeš chýbať."



Andy Murray, trojnásobný grandslamový víťaz a dvojnásobný olympijský šampión: "Vášeň a intenzita, s ktorou si hral, bola niečo, po čom túžia všetci tenisti a všetci tenisoví fanúšikovia si ťa pre to budú pamätať. Bolo neuveriteľné ťa sledovať."



Carlos Alcaraz, štvornásobný grandslamový víťaz: "Som veľmi šťastný, že som s ním zažil chvíle na kurte aj mimo neho. A povedal som to už mnohokrát, že by som sa rád podelil o oveľa viac."



Iga Swiateková, päťnásobná grandslamová víťazka: "Úprimne, bol to jediný hráč, ktorého som sledovala, takže neviem, či budem teraz vôbec pozerať tenis."



Daniil Medvedev, víťaz US Open 2021, ktorý s Nadalom dvakrát prehral v grandslamovom finále: "Podľa toho, čo som počul mimo kurtu, ho úspech vôbec nezmenil. A to je niečo, čo niekedy nie je ľahké. Rešpektujem to."



Roberto Bautista Agut, Nadalov daviscupový spoluhráč: "Bol príkladom pre nás všetkých. Všetci sme sa od neho učili."



Conchita Martinezová, víťazka Wimbledonu a riaditeľka Pohára Billie Jean Kingovej: "Úžasný šampión, úžasný človek. Vždy sa chcel zlepšovať."



Taylor Fritz, finalista US Open 2024: "Bol takmer dokonalý vzor pre mladších tenistov, pre deti. A bolo mi cťou, že som dostal príležitosť hrať proti nemu, proti niekomu, koho som obdivoval. Chcem povedať, že je to šialené, je to ako koniec jednej éry."