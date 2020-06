Djokovič odštartoval Adria Tour víťazne, rovnako aj Thiem

Belehrad 13. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič zahájil víťazne exhibičný turnaj Adria Tour, ktorý sám v dobe koronavírusovej prestávky zorganizoval. Prvý hráč svetového rebríčka zdolal v Belehrade pred vypredaným hľadiskom krajana Viktora Troického 4:1, 4:1.



Duel A-skupiny fanúšikovia vykúpili behom siedmich minút, do predaja išlo tisíc vstupeniek. V B-skupine Rakúšan Dominic Thiem zdolal Damira Džumhura z Bosny. Zápas však netrval dlho, Bosniak ho vzdal pre zranenie stehna za stavu 2:0. "Je to škoda, tešil som sa na skvelý zápas. Ale som rád, že si zahrám ešte raz, snáď to bude dlhšie," uviedol Thiem. Rakúšan sa v druhom zápase stretol s Dušanom Lajovičom, Srb prehral vo svojom prvom dueli s Bulharom Grigorom Dimitrovom 3:4, 4:3 a 1:4.



V areáli Novak Tennis Center na brehu Dunaja sa hrá podľa upravených pravidiel bez výhod na štyri víťazné gemy a dva víťazné sety, za stavu 3:3 v sete nasleduje tajbrejk.