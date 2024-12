Brisbane 4. decembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič odštartuje novú sezónu na turnaji v Brisbane. Podujatie bude pre neho slúžiť ako príprava na Australian Open, na ktorom sa pokúsi získať rekordný 25. grandslamový titul a jedenásty v Melbourne.



Tridsaťsedemročný tenista v uplynulej sezóne titul na turnaji veľkej štvorky nezískal, hoci vybojoval zlato na olympiáde v Paríži. Ak by triumfoval v Brisbane, získal by okrúhly stý turnajový triumf. V open ére mu v tejto bilancii patrí 3. priečka, viac celkových prvenstiev majú na konte iba Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103). "Som nadšený, že si opäť zahrám v aréne Pata Raftera. Teším sa na úžasnú podporu od austrálskych fanúšikov," vyhlásil Djokovič podľa AFP.



Srbovi bude v Brisbane chýbať niekdajší rival Andy Murray, k jeho trénerskému tímu sa pridá na Australian Open. Spoluprácu s 37-ročným Britom, ktorý sa rozlúčil s hráčskou kariéru na OH v Paríži, oznámil Djokovič koncom novembra na sociálnej sieti. Turnaj v Brisbane štartuje 29. decembra, titul obhajuje Grigor Dimitrov. Úvodný grandslam sezóny je na programe od 12. januára.