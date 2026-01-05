Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokovič opustil PTPA: „Táto kapitola je pre mňa uzavretá“

Srb Novak Djokovič. Foto: TASR/AP

Djokovič a Pospisil v lete 2020 opustili hráčsku radu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) a s cieľom podpory a ochrany tenistov založili PTPA.

Autor TASR
New York 5. januára (TASR) - Srb Novak Djokovič už nie je súčasťou Asociácie profesionálnych tenistov (PTPA), ktorú založil v roku 2020 spoločne s Kanaďanom Vasekom Pospisilom. Odchod z organizácie oznámil na sociálnej sieti X.

Djokovič a Pospisil v lete 2020 opustili hráčsku radu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) a s cieľom „podpory a ochrany tenistov“ založili PTPA. „Moje hodnoty a prístup už nie sú v súlade so súčasným smerovaním organizácie,” napísal grandslamový rekordér a dodal že má „pretrvávajúce obavy týkajúce sa transparentnosti, riadenia a spôsobu, akým bol jeho hlas a imidž prezentovaný“.

PTPA v marci minulého roka žalovala všetky štyri najvyššie orgány športu – Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF), Medzinárodnú agentúru pre integritu tenisu (ITIA), ATP i Ženskú tenisovú asociáciu (WTA). Organizáciu trápi potlačovanie konkurencieschopnosti medzi turnajmi, ktoré vraj znižuje finančné prémie, drakonický bodovací systém, neudržateľný súťažný kalendár a finančné vykorisťovanie hráčov. Riadiace tenisové orgány tiež obvinila z nerešpektovania zdravia tým, že športovcov nútia súťažiť v neskorých nočných hodinách či v extrémnych horúčavách. Djokovič na listine žalobcov nefiguroval.

Tridsaťosemročný Srb sa má najbližšie predstaviť na podujatí Adelaide International, ktoré sa začne 12. januára. „Naďalej sa sústredím na tenis, moju rodinu a prispievanie k tomuto športu spôsobom, ktorý odráža moje zásady a integritu. Hráčom a všetkým zainteresovaným prajem v ich budúcnosti všetko najlepšie, ale pre mňa je táto kapitola už uzavretá,“ konštatoval na margo odchodu z PTPA Djokovič. Informácie priniesla agentúra AP.
