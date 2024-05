Djokovič označil Nadala za svojho favorita na Roland Garros

Ženeva 21. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič označil Rafaela Nadala za svojho favorita na celkový triumf na Roland Garros. Španiel vyhral antukový grandslam rekordných štrnásťkrát, momentálne však má problémy so zraneniami i kondíciou.



Djokovič hrá momentálne na turnaji Geneva Open, kde sa dostal cez voľnú kartu. "Tento rok je to dosť otvorené. Medzi päticou kandidátov na titul je určite Casper Ruud a máme aj Alexandra Zvereva, Andreja Rubľova i Stefanosa Tsitsipasa - hráčov, ktorý tento rok vyhrali veľký turnaj na antuke. Pokiaľ však je Nadal na Roland Garros, bude pre mňa vždy favorit. Po jeho úspechoch na tamojších kurtoch je normále ho postaviť do pozície najväčšieho favorita," citovala svetovú jednotku medzi tenistami agentúra AFP.



Tridsaťšesťročný Djokovič zaznamenal tento rok na antuke výrazný pokles formy. Aj pre to je na turnaji v Ženeve, kde ho čaká v stredu prvý zápas proti Nemcovi Yannickovi Hanfmannovi. "Medzi favoritmi som možno aj ja. Uvidíme, ako sa budem cítiť a ako budem hrať. Na grandslamoch som trocha iný hráč," povedal 24-násobný grandslamový šampión, ktorému hrozí, že príde na Roland Garros bez titulu v sezóne prvýkrát od roku 2018. Informácie priniesla agentúra AFP.