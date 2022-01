Djokovičova matka o prepustení syna: Najväčšie víťazstvo v kariére

Melbourne 10. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič už v Austrálii po prepustení z detenčného hotela trénoval. Na tlačovej konferencii to potvrdil jeho brat Djordje. Austrálsky súd v pondelok anuloval rozhodnutie o zrušení Djokovičovho víza, no minister pre imigráciu Alex Hawke stále zvažuje, či si uplatní osobnú právomoc opätovne ho zrušiť.



"Som šťastný a vďačný, že sudca zvrátil rozhodnutie o zrušení môjho víza. Napriek všetkému, čo sa stalo, chcem zostať a súťažiť na Australian Open. Priletel som na to, aby som hral na jednom z najdôležitejších podujatí pred úžasnými fanúšikmi," napísal líder svetového rebríčka na twitteri. Popoludní usporiadala jeho rodina v Srbsku tlačovú konferenciu. "Momentálne skúma všetky možnosti. Pre austrálsku vládu to však je veľká prehra. Novak je voľný, pred chvíľou trénoval. Pravda a spravodlivosť zvíťazili. Chcel by som sa poďakovať justícii v Austrálii, že dospela k tomuto verdiktu," povedal brat Djordje pre srbskú televíziu TV Prva.



Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj rodičia Srdjan a Dijana. "Toto je synovo najväčšie víťazstvo v kariére. Väčšie ako všetky jeho grandslamové tituly. Neurobil nič zlé. Neporušil žiadne predpisy, namiesto toho čelil obťažovaniu svojej osoby. Bojoval proti tomuto systému a proti vláde, pretože si myslel, že je v práve. Išiel do Melbourne, aby tam vyhral Australian Open," citovala agentúra AFP slová Djokovičovej matky.



Pred kanceláriou právnych zástupcov Djokoviča v Melbourne sa po verdikte súdu zhromaždili davy fanúšikov. Skandovali jeho prezývku "Nole" a obklopili čiernu limuzínu, ktorá z miesta odchádzala. Jeden z priaznivcov dokonca vyskočil na strechu auta, ktoré malo tmavé sklá, takže nie je známe, či v ňom sedel aj deväťnásobný šampión Australian Open.