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Djokovič plánuje vo Wimbledone ešte aspoň jeden štart
Tridsaťdeväťročný Srb prehral s jednotkou svetového rebríčka Jannikom Sinnerom 4:6, 4:6, 4:6 a nepostúpil do svojho jedenásteho finále na tráve All England Clubu.
Autor TASR
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Londýn 10. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa plánuje minimálne ešte raz predstaviť na turnaji vo Wimbledone. Potvrdil to v piatok, keď sa jeho cesta za rekordným 25. grandslamovým titulom skončila v semifinále. Tridsaťdeväťročný Srb prehral s jednotkou svetového rebríčka Jannikom Sinnerom 4:6, 4:6, 4:6 a nepostúpil do svojho jedenásteho finále na tráve All England Clubu.
„Chcel by som sa sem vrátiť, minimálne ešte raz,“ odpovedal po zápase Djokovič na otázku, či bude štartovať vo Wimbledone aj budúci rok. V semifinále nedokázal nadviazať na štvrťfinálové víťazstvo nad Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimom, ktoré bolo najdlhším štvrťfinálovým zápasom v histórii turnaja. „Som hrdý na to, čo som dokázal pred tromi dňami. Dokázal som sebe aj ostatným, že stále môžem hrať na najvyššej úrovni. Dostal som sa do semifinále Wimbledonu. Prehra v troch setoch s najlepším hráčom sveta je realita, ktorú treba prijať. Turnaj však hodnotím pozitívne z pohľadu prístupu, bojovnosti a odhodlania,“ uviedol.
Djokovič naposledy triumfoval vo Wimbledone v roku 2022, grandslamový titul získal naposledy na US Open 2023. Odvtedy viackrát stroskotal tesne pred métou rekordného 25. titulu, ktorým by predstihol Margaret Courtovú na čele historických tabuliek. Po Wimbledone sa presunie na sériu turnajov na tvrdom povrchu v USA, ktorá vyvrcholí US Open, kde získal štyri tituly. Informovala agentúra AFP.
„Chcel by som sa sem vrátiť, minimálne ešte raz,“ odpovedal po zápase Djokovič na otázku, či bude štartovať vo Wimbledone aj budúci rok. V semifinále nedokázal nadviazať na štvrťfinálové víťazstvo nad Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimom, ktoré bolo najdlhším štvrťfinálovým zápasom v histórii turnaja. „Som hrdý na to, čo som dokázal pred tromi dňami. Dokázal som sebe aj ostatným, že stále môžem hrať na najvyššej úrovni. Dostal som sa do semifinále Wimbledonu. Prehra v troch setoch s najlepším hráčom sveta je realita, ktorú treba prijať. Turnaj však hodnotím pozitívne z pohľadu prístupu, bojovnosti a odhodlania,“ uviedol.
Djokovič naposledy triumfoval vo Wimbledone v roku 2022, grandslamový titul získal naposledy na US Open 2023. Odvtedy viackrát stroskotal tesne pred métou rekordného 25. titulu, ktorým by predstihol Margaret Courtovú na čele historických tabuliek. Po Wimbledone sa presunie na sériu turnajov na tvrdom povrchu v USA, ktorá vyvrcholí US Open, kde získal štyri tituly. Informovala agentúra AFP.