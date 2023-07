Djokovič po postupe cez Wawrinku: Dokážem hrať lepšie

muži - dvojhra - 3. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Stan Wawrinka (Švajč.) 6:3, 6:1, 7:6 (5), Andrej Rubľov (Rus.-7) - David Goffin (Belg.) 6:3, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2, Roman Safiullin (Rus.) - Guido Pella (Arg-) 7:6 (1), 6:4, 6:0, Denis Shapovalov (Kan.-26) - Liam Broady (V.Bri.) 4:6, 6:2, 7:5, 7:5, Daniel Elahi Galan (Kol.) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:2, 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6, 6:1, Jannik Sinner (Tal.-8) - Quentin Halys (Fr.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4, Alexander Bublik (Kaz.-23) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:4, 6:1, 7:6 (4), Hubert Hurkacz (Poľ.-17) - Lorenzo Musetti (Tal.-14) 7:6 (4), 6:4, 6:4







muži - dvojhra - 2. kolo:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Andy Murray (V. Brit.) 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4, Nicolas Jarry (Čile-25) - Jason Kubler (Aust.) 7:5, 5:7, 6:3, 6:4, Christopher Eubanks (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-12) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (3), Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexandre Müller (Fr.) 6:4, 7:6 (2), 6:3, Alexander Zverev (Nem.-19) - Josuke Watanuki (Jap.) 6:4, 5:7, 6:2, 6:2, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-31) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 6:1, 2:6, 6:4, 6:3, Holger Rune (Dán.-6) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:3, 7:6 (3), 6:4, Matteo Berrettini (Tal.) - Alex de Minaur (Austr.-15) 6:3, 6:4, 6:4, Márton Fucsovics (Maď.) - MarcAndrej Rubljow (Verband Russland/7) - David Goffin (Belgien) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2;os Giron (USA) 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, 7:6 (5), Christopher O'Connell (Austr.) - Jiří Veselý (ČR) 6:3, 7:5, 6:4







Londýn 8. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý nasadený obhajca titulu si v 3. kole poradil so Švajčiarom Stanom Wawrinkom 6:3, 6:1, 7:6 (5). V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti sedemnástemu nasadenému Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi.Djokovič dosiahol 31. víťazstvo za sebou v All England Clube, čím vyrovnal rekordný zápis Američana Petea Samprasa.citovala DPA slová sedemnásobného wimbledonského šampióna.Poliak Hurkacz, semifinalista z roku 2021, zdolal štrnástkuTaliana Lorenza Musettiho 7:6 (4), 6:4, 6:4. Medzi najlepšiu šesnástku postúpil aj ôsmy nasadený Talian Jannik Sinner, ktorý vyradil Francúza Quentina Halysa 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Úlohu favorita potvrdil i siedmy nasadený Rus Andrej Rubľov triumfom 6:3, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2 nad Belgičanom Davidom Goffinom.Najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola po víťazstve 6:4, 7:6 (2), 6:3 nad Francúzom Alexandrom Müllerom. Počas celého zápasu ťažil z kvalitného podania, vo výmenách účinne využíval dropšoty.uviedol v pozápasovom interview Alcaraz, ktorý koncom júna vyhral turnaj ATP v londýnskom Queen´s Clube. V 3. kole ho čaká Čiľan Nicolas Jarry.V jednom zo šlágrov 2. kola zvíťazil piaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas nad domácim Britom Andym Murraym po päťsetovom boji 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4. Murray, dvojnásobný wimbledonský šampión, nastupoval na piatkovu dohrávku za stavu 2:1 na sety, no Tsitsipas otočil nepriaznivý vývoj. Rus Daniil Medvedev v 2. kole v pozícii turnajovej trojky uspel proti Francúzovi Adrianovi Mannarinovi 6:3, 6:3, 7:6 (5). Zápas vo štvrtok za stavu 4:4 v treťom sete prerušili pre tmu. Medzi elitnú 32-ku sa dostal aj šiesty nasadený Dán Holger Rune vďaka triumfu 6:3, 7:6 (3), 6:4 nad Španielom Robertom Carballesom Baenom.