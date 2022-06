HISTORICKÝ BOJ: Djokovič nestačil na Nadala, ten si ide po ďalší titul

Srbský tenista Novak Djokovič (vľavo) a španielsky tenista Rafael Nadal pózujú pred štvrťfinálovým zápasom dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Roland Garros 31. mája 2022 v Paríži. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-5) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)

Paríž 1. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Ako nasadená jednotka prehral vo štvrťfinále s turnajovou päťkou Španielom Rafaelom Nadalom po vyše štvorhodinovom boji 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4). Zápas sa skončil o 1.15 h ráno. Trinásťnásobný parížsky šampión odplatil Djokovičovi vlaňajšiu semifinálovú prehru a upravil vzájomnú bilanciu na 29:30. V semifinále ho v piatok čaká tretí nasadený Nemec Alexander Zverev.Nadalovi vyšiel úvod zápasu s Djokovičom, keď hneď v úvodnom geme prelomil Srbovo podanie a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Vo štvrtej hre prehrával pri vlastnom servise 15:40, no následne získal štyri fiftíny v rade. V piatom geme Djokoviča opäť brejkol a zobral mu prvý set na tohtoročnom Roland Garros. Za stavu 5:2 premenil prvý setbal.Nadal mal navrch v dlhších výmenách, jeho údery mali optimálnu dĺžku. Z forhendu neraz dokázal zatlačiť Djokoviča do roku dvorca a zakončiť na sieti úspešným volejom či stopbalom. Španiel uhral veľa priamych bodov z podania a navyše výborne returnoval.V úvodnom geme druhého dejstva využil siedmy brejkbal a po ďalšom zisku súperovho servisu odskočil Djokovičovi na 3:0. Srb však potom pridal na agresivite, zvládol dva maratónske gemy a otočil na 4:3. Nadal síce vyrovnal na 4:4, no koncovka patrila Djokovičovi, ktorý za stavu 5:4 využil pri Nadalovom podaní druhý setbal-Španiel sa však rýchlo zmobilizoval a v treťom sete si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 5:1. Nadal opäť získal úderovú istotu a na rozdiel od Djokoviča robil minimum nevynútených chýb V úvode štvrtého dejstva Nadal prišiel o podanie a za stavu 3:5 čelil pri servise Djokoviča dvom setbalom. Španiel ich však odvrátil a v ďalších minútach vyrovnal na 5:5. O osude setu rozhodol tajbrejk, v ktorom dominoval Nadal. Španiel si vypracoval vedenie 6:1 a za stavu 6:4 využil po víťaznom forhende v poradí štvrtý mečbal.Na antukovom vrchole sezóny zdolal Djokoviča desiatykrát.uviedol Nadal v prvom pozápasovom rozhovore s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.Djokovič priznal, že Nadal zvíťazil zaslúžene.povedal Srb na tlačovej konferencii.