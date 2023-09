Djokovič po triumfe na US Open opäť vedie rebríček ATP

rebríček ATP k 11. septembru:



1. (2) Novak Djokovič (Srb.) 11.795 b., 2. (1) Carlos Alcaraz (Šp.) 8535, 3. (3) Daniil Medvedev (Rus.) 7280, 4. (4) Holger Rune (Dán.) 4710, 5. (7) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 4615, 6. (8) Andrej Rubľov (Rus.) 4515, 7. (6) Jannik Sinner (Tal.) 4465, 8. (9) Taylor Harry Fritz (USA) 3955, 9. (5) Casper Ruud (Nór.) 3560, 10. (12) Alexander Zverev (Nem.) 3030, ... 113. (115.) Alex MOLČAN 530, 149. (155.) Lukáš KLEIN (všetci SR) 412, 208. (151.) Jozef KOVALÍK 298

Londýn 11. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po zisku rekordného 24. grandslamového triumfu na US Open vrátil do čela rebríčka ATP. Po minuloročnej neúčasti rozšíril svoje konto až o 2000 bodov a má tak 11.795.Španiel Carlos Alcaraz klesol na druhú priečku, keď nedokázal obhájiť prvenstvo a prišiel o 1280 bodov. Tretí je aj naďalej Rus Daniil Medvedev.Najvyššie zo Slovákov je Alex Molčan. Rovnako ako v predchádzajúcej edícii rebríčka má na konte 530 bodov, no posunul sa o dve priečky vyššie na 113. pozíciu. Slovenskou dvojkou sa stal Lukáš Klein po zisku 11 bodov a posune o šesť miest na 149. priečku. Jozef Kovalík neobhájil 108 bodov a zosunul sa o 57. miest na 208. pozíciu.