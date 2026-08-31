< sekcia Šport
Djokovič podľahol Navonemu a vypadol už v 1. kole
Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 31. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v 1. kole záverečného grandslamu sezóny US Open. V pozícii štvorky „pavúka“ prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po päťsetovej bitke 6:7 (5), 7:5, 6:4, 2:6 a 1:6.
Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevynútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s kŕčmi a chrbticou. Tridsaťdeväťročný Srb sa snaží získať rekordný 25. grandslamový titul.
Navonemu patrí vo svetovom rebríčku 49. pozícia. „Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože na tomto kurte som hral s najlepším z najlepších. Určite je to to najlepšie, čo som na kurte zažil. Som veľmi šťastný a ani neviem, čo mám povedať,“ uviedol po zápase 25-ročný Argentínčan.
Čech Jiří Lehečka vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2. Prvú previerku zvládol aj siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil v troch setoch s Francúzom Hugom Gastonom 6:4, 6:2, 6:4.
Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevynútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s kŕčmi a chrbticou. Tridsaťdeväťročný Srb sa snaží získať rekordný 25. grandslamový titul.
Navonemu patrí vo svetovom rebríčku 49. pozícia. „Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože na tomto kurte som hral s najlepším z najlepších. Určite je to to najlepšie, čo som na kurte zažil. Som veľmi šťastný a ani neviem, čo mám povedať,“ uviedol po zápase 25-ročný Argentínčan.
Čech Jiří Lehečka vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2. Prvú previerku zvládol aj siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil v troch setoch s Francúzom Hugom Gastonom 6:4, 6:2, 6:4.