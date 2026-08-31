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Djokovič podľahol Navonemu a vypadol už v 1. kole

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Na snímke Novak Djokovic. Foto: TASR/AP

Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal.

Autor TASR
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New York 31. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v 1. kole záverečného grandslamu sezóny US Open. V pozícii štvorky „pavúka“ prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po päťsetovej bitke 6:7 (5), 7:5, 6:4, 2:6 a 1:6.

Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevynútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s kŕčmi a chrbticou. Tridsaťdeväťročný Srb sa snaží získať rekordný 25. grandslamový titul.

Navonemu patrí vo svetovom rebríčku 49. pozícia. „Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože na tomto kurte som hral s najlepším z najlepších. Určite je to to najlepšie, čo som na kurte zažil. Som veľmi šťastný a ani neviem, čo mám povedať,“ uviedol po zápase 25-ročný Argentínčan.

Čech Jiří Lehečka vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2. Prvú previerku zvládol aj siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil v troch setoch s Francúzom Hugom Gastonom 6:4, 6:2, 6:4.
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