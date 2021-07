Djokovič postúpil desiatykrát do semifinále dvojhry

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Denis Shapovalov (Kan.-10) - Karen Chačanov (Rus.-25) 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:3, 6:4, 6:4

Londýn 7. júla (TASR) - Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovič sa desiatykrát prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Päťnásobný šampión zdolal vo štvrťfinále Maďara Mártona Fucsovicsa 6:3, 6:4, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v piatok proti desiatemu nasadenému Kanaďanovi Denisovi Shapovalovovi, ktorý zvíťazil nad Rusom Karenom Chačanovom po päťsetovej dráme 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.Djokovič vstúpil do zápasu s Fucsovicsom impozantným spôsobom a po dvoch brejkoch si vybudoval náskok 5:0. Maďarský daviscupový reprezentant v ďalších minútach znížil na 3:5, no koncovku setu si Djokovič postrážil. O osude druhého dejstva rozhodol Srbov brejk za stavu 4:4. Hneď na začiatku tretieho setu Djokovič opäť prelomil podanie Fucsovicsa a zápas už dotiahol do úspešného konca. Na tráve All England Clubu postúpil už do svojho 41. grandslamového semifinále.uviedol rodák z Belehradu v prvom pozápasovom interview.Djokovič má vo Wimbledone šancu získať 20. titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať rekord Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala. "Nole" navyše stále živí nádej na kalendárny Grand Slam, v tomto roku triumfoval na Australian Open i na Roland Garros. Podobný kúsok sa naposledy podaril Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.Shapovalov dosiahol vďaka postupu medzi elitné kvarteto životný úspech na grandslamovej pôde, vlani bol vo štvrťfinále US Open. Proti Chačanovovi otočil z 1:2 na sety. V rozhodujúcom dejstve nevyužil za stavu 2:2 tri brejkbaly, no v deviatom geme zobral Rusovi podanie a v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal.V semifinále ho čaká obhajca titulu Djokovič, ktorý na treťom grandslame sezóny zvíťazil v rokoch 2019 i 2018, vlani sa prestížny turnaj neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu.zdôraznil Shapovalov, ktorý po triumfe nad Chačanovom ďakoval fanúšikom za podporu: