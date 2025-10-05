< sekcia Šport
Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji
Postup si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v nedeľnom zápase v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4.
Autor TASR
Šanghaj 5. októbra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V 3. kole ako nasadená štvorka zdolal Nemca Yannicka Hanfmanna v troch setoch 4:6, 7:5, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Španiel Jaume Munar.
Postup si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v nedeľnom zápase v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.
dvojhra - 3. kolo:
Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - Goffin skreč, Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4, Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5, Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3, Jaume Munar (Šp.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:4, 5:7, 6:1, Valentin Vacherot (Mon.) - Tomáš Macháč (ČR-20) 6:0, 3:1 - Macháč skreč, Novak Djokovič (Srb.-4) - Yannick Hanfmann (Nem.) 4:6, 7:5, 6:3
