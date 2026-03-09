Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Tretí nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Američana Aleksandara Kovacevica v troch setoch 6:4, 1:6, 6:4.

Autor TASR
Indian Wells 9. marca (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Tretí nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Američana Aleksandara Kovacevica v troch setoch 6:4, 1:6, 6:4. S turnajom sa rozlúčila šestka „pavúka“ Alex de Minaur. Austrálčana vyradil 27. nasadený Brit Cameron Norrie.



muži - dvojhra - 3. kolo:

Novak Djokovič (Srb.-3) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:4, 1:6, 6:4, Cameron Norrie (V. Brit.-27) - Alex de Minaur (Aus.-6) 6:4, 6:4


Pegulová aj Muchová postúpili do osemfinále dvojhry v Indian Wells



Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells. Turnajová trinástka zdolala v 3. kole Antoniu Ružičovú z Chorvátska 6:0, 6:3. Do ďalšej fázy postúpila aj piata nasadená domáca hráčka Jessica Pegulová, ktorá si poradila s dvadsaťšestkou „pavúka“ Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v troch setoch 4:6, 6:3, 6:2.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Jessica Pegulová (USA-5) - Jelena Ostapenková (Lot.-26) 4:6, 6:3, 6:2, Karolína Muchová (ČR-13) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:0, 6:3
