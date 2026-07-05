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Djokovič postúpil do štvrťfinále, dosiahol rekordný 106. triumf

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Srbský tenista Novak Djokovič odvracia úder Romana Saffiulina z Ruska v osemfinálovom dueli mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 5. júla 2026. Foto: TASR/AP

Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiullinom 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3.

Autor TASR
Londýn 5. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si zahrá vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiullinom 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3. Djokovič dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom.

Djokovič si zahrá medzi osmičkou najlepších vo Wimbledone sedemnásty raz v kariére. Naďalej tak žije jeho šanca vyrovnať triumfom na londýnskej tráve rekord Federera v počte titulov. Legendárny „helvét“ vyhral dvojhru vo Wimbledone osemkrát.

Duel proti Safiullinovi sa nezačal pre Djokoviča ideálne. V prvom sete však preukázal veľkú odolnosť, keď zvrátil nepriaznivý stav 2:5. Prvé dejstvo dotiahol do tajbrejku, v ktorom využil tretí setbal. V druhom sete bol už Djokovič lepším hráčom a vyhral ho 6:3. Všetko nasvedčovalo tomu, že zápas zvládne výsledkom 3:0, čo ešte viac prehĺbili zdravotné ťažkosti Safiullina. Ten si vyžiadal po piatom geme tretieho setu ošetrenie. Prítomný lekár riešil jeho problémy v oblasti slabín. Krátka pauza vyhodila Djokoviča z rytmu, následne stratil podanie a prehral set 3:6. Vo štvrtom však vykročil ideálne, brejkol súpera a zápas doviedol do zdarného konca.

Viac singlových víťazstiev ako Djokovič má vo Wimbledone na konte už iba legendárna česká rodáčka Martina Navrátilová (120).

muži - dvojhra - osemfinále:

Novak Djokovič (Srb.-7) - Roman Safiullin (Rus.) 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3
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