Djokovič postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na US Open

muži - dvojhra 1. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Damir Džumhur (BaH) 6:1, 6:4, 6:1,

Kyle Edmund (V. Brit.) - Alexander Bublik (Kaz.) 2:6, 7:5, 7:5, 6:0,

David Goffin (Belg.-7) - Reilly Opelka (USA) 7:6 (2), 3:6, 6:1, 6:4,

Filip Krajinovič (Srb.-26) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:2, 7:6 (3), 6:3,

Jack Sock (USA) - Pablo Cuevas (Urug.) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (2),

Pablo Carreno Busta (Šp.-20) - Jasutaka Učijama (Jap.) 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:3,

Taylor Fritz (USA-19) - Dominik Kopfer (Nem.) 6:7 (7), 6:3, 6:2, 6:4,

Michail Kukuškin (Kaz.) - Attila Balázs (Maď.) 6:4, 7:5, 6:4,

Kwon Soon Woo (Kór. rep.) - Thai-Son Kwiatkowski (USA) 3:6, 7:6 (4), 6:1, 6:2,

Marcos Giron (USA) - Marc Polmans (Austr.) 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:4, 6:2,

Ricardas Berankis (Lit.) - Federico Gaio (Tal.) 7:6 (3), 4:6, 6:4, 6:4

Jan-Lennard Struff (Nem.-28) - Pedro Martinez (Šp.) 6:0, 7:5, 6:4,

Christian Garin (Čile-13) - Ulises Blanch (USA) 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2,

Lloyd Harris (JAR) - Marco Cecchinato (Tal.) 6:4, 7:5, 6:2,

Steve Johnson (USA) - John Isner (USA-16) 6:7 (5), 6:3, 6:7 (5), 6:3, 7:6 (3),

Michael Mmoh (USA) - Joao Sousa (Portug.) 6:2, 7:5, 2:6, 1:6









New York 1. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénne prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny 6:1, 6:4, 6:1 a natiahol víťaznú sériu na 24 zápasov. V tomto roku na mužskom profesionálnom okruhu ešte v singli neokúsil trpkosť prehry.povedal v prvom pozápasovom interview Djokovič, ktorého v 2. kole čaká Brit Kyle Edmund.