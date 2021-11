Djokovič pravdepodobne nebude hrať na Australian Open, tvrdí jeho otec

Belehrad 28. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nebude pravdepodobne hrať na januárovom grandslamovom turnaji Australian Open. Dôvodom je pravidlo o povinnom očkovaní proti koronavírusu pre účastníkov, ktoré jeho otec Srdjan označil za "vydieranie".



Tridsaťštyriročný hráč, ktorý by mohol v Melbourne bojovať o rekordný 21. grandslamový titul, odmietol odpovedať na otázku, či bol očkovaný.



"Samozrejme by tam rád išiel. Ale neviem, či to tak aj bude. Pravdepodobne nie za týchto podmienok, s týmto vydieraním," citovala agentúra AFP slová Srdjana Djokoviča, otca deväťnásobného šampióna podujatia.



Podľa šéfa turnaja Craiga Tileyho považuje Djokovič informáciu o očkovaní za súkromnú záležitosť. "Radi by sme tu Novaka videli. Vie, že musí byť očkovaný, aby tu mohol hrať," povedal funkcionár.