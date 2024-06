Djokoviča vyradil meniskus, Sinner bude nová svetová jednotka

Paríž 4. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa pre zranenie vnútorného menisku v pravom kolene odhlásil z prebiehajúceho grandslamového turnaja Roland Garros. Organizátori o tom informovali deň pred štvrťfinálovým zápasom dvojhry, v ktorom mal najvyššie nasadený hráč nastúpiť proti Nórovi Casperovi Ruudovi. Djokovič sa zranil v priebehu pondelkového päťsetového duelu s Franciscom Cerundolom z Argentíny a v novom vydaní rebríčka ATP ho na poste lídra nahradí Talian Jannik Sinner.



Víťaza 24 grandslamových titulov začali trápiť bolesti kolena v zápase proti Cerundolovi v úvodnom geme druhého dejstva a počas prestávky požiadal o lekárske ošetrenie. Po návrate na dvorec mal očividné problémy s pohybom. Hoci prehrával už 1:2 na sety a 2:4 vo štvrtom dejstve, dokázal duel otočiť. Na parížskej antuke dosiahol rekordné 370. grandslamové víťazstvo v singli a na čele historických tabuliek sa tak osamostatnil od Švajčiara Rogera Federera.



Utorkové vyšetrenie magnetickou rezonanciou však odhalilo, že 37-ročný Srb nebude môcť pokračovať na parížskom grandslame. "Vzhľadom na roztrhnutý mediálny meniskus v pravom kolene bol Novak Djokovič nútený odstúpiť z turnaja Roland Garros," uviedli organizátori vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP. Ruud sa v piatkovom semifinále stretne s lepším z dvojice Nemec Alexander Zverev alebo Austrálčan Alex de Minaur.



"S veľkým smútkom oznamujem, že musím odstúpiť z Roland Garros. Včera som hral so srdcom a vydal zo seba maximum. Žiaľ, pre natrhnutý meniskus v pravom kolene a po dôkladnej konzultácii môjho zdravotného stavu sme museli s tímom urobiť toto ťažké rozhodnutie," napísal Djokovič na sociálnej sieti.



Na čele rebríčka strávil ATP rekordných 428 týždňov. Z turnaja veľkej štvorky sa naposledy odhlásil v roku 2019, keď ho na US Open prinútili problémy s ľavým ramenom skrečovať osemfinálový duel so Švajčiarom Stanom Wawrinkom.