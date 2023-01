Djokovič predčasne ukončil tréningový duel, trápi ho stehno

Melbourne 11. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič predčasne ukončil stredajší tréningový zápas s Rusom Daniilom Medvedevom v Melbourne. Dôvodom bol problém so zadným stehenným svalom na ľavej nohe. Tréningový duel bol súčasťou prípravy na grandslamový Australian Open, ktorého hlavná časť sa začne v pondelok.



Zápas mal trvať 75 minút, no skončil sa po zhruba polhodine. "Je to stehno, s ktorým som mal problémy aj minulý týždeň v Adelaide. Cítil som, že sa natiahlo a nechcel som riskovať nič horšie. Odohral som set a ospravedlnil som sa Medvedevovi. Chápal to," uviedol Djokovič. "Nole" zvíťazil v nedeľňom finále turnaja v Adelaide a ďalší tréningový duel ho čaká v piatok proti domácemu Nickovi Kyrgiosovi. Tento zápas bude v prítomnosti divákov.



Dvadsaťjedennásobný grandslamový šampión sa vracia na Australian Open po dvoch rokoch. Na turnaji v minulosti zvíťazil deväťkrát, no vlani ho z krajiny deportovali v dôsledku pravidiel ohľadom koronavírusu. Djokovič nebol proti ochoreniu zaočkovaný a vakcínu dlhodobo odmieta.



Riaditeľ turnaja Craig Tiley varoval fanúšikov pred prípadným pískaním a bučaním na srbského tenistu. Takýmto fanúšikom pohrozil vylúčením z podujatia. Informácie priniesla AFP.