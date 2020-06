Djokoviča porazil na exhibičnom turnaji Adria Tour Krajinovič

Belehrad 14. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prehral vo svojom druhom zápase na exhibičnom podujatí Adria Tour v Belehrade. Líder svetového rebríčka pred vypredaným hľadiskom so 4000 divákmi najskôr zdolal Viktora Troického 4:1, 4:1, no potom nestačil na ďalšieho krajana Filipa Krajinoviča. S 32. hráčom sveta prehral 4:2, 2:4 a 1:4.



Ďalším prekvapením bola prehra Bulhara Grigora Dimitrova so 145. hráčom sveta, domácim Nikolom Milojevičom 1:4 a 3:4. V areáli Novak Tennis Center na brehu Dunaja sa hrá podľa upravených pravidiel bez výhod na štyri víťazné gemy a dva víťazné sety, za stavu 3:3 v sete nasleduje tajbrejk. Djokovič spoluorganizuje exhibičnú sériu, keďže profiokruh pre pandémiu koronavírusu nútene pauzuje.



Po turnaji v Belehrade bude nasledovať druhá časť v Záhrebe. Tretie kolo tenisovej série na Balkáne sa malo hrať v Čiernej Hore, no napokon ho museli zrušiť. Srbskí občania sa totiž pre opatrenia súvisiace s pandémiou do susednej krajiny ešte nedostanú, informoval portál BBC. Zatiaľ nie je známe, či sa nájde náhradné dejisko.