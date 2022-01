Djokovič prekonal covid, preto dostal výnimku, tvrdia právnici

Melbourne 8. januára (TASR) Srbský tenista Novak Djokovič údajne prekonal v decembri ochorenie COVID-19, preto dostal od organizátorov Australian Open výnimku z povinného očkovania proti koronavírusu. Tvrdia to jeho právnici.



Djokovičovi po prílete do Austrálie zrušili vízum a momentálne je v karanténnom zariadení v Melbourne. Líder svetového rebríčka sa obrátil na súd v snahe zvrátiť rozhodnutie o deportácii z krajiny. Súd predbežným opatrením zabránil jeho okamžitému vyhosteniu. Prípad bude pokračovať v pondelok o 10.00 h miestneho času (00.00 SEČ).



Podľa právnych zástupcov mal Srb prvý pozitívny PCR test 16. decembra. Deväťnásobný šampión Australian Open to však verejne neoznámil. "Štrnásť dní po pozitívnom teste nemal Novak Djokovič horúčky ani respiračné príznaky ochorenia COVID-19. Prvého januára dostal od imigračných úradov povolenie na vstup do Austrálie," uviedli jeho právni zástupcovia vo verejnom dokumente. Podľa agentúry AFP Djokovič požiadal o presunutie do zariadenia, kde by mohol trénovať pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny, ktorý sa začne 17. januára.